Киев, , 05:12 — REGNUM Минские соглашения не могут быть выполнены на «условиях России». Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

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Отмечается, что Гутерреш призвал рассматривать путь дипломатии как единственный для разрешения ситуации вокруг Украины. Кулеба в ответ выразил уверенность в том, что ООН должна активно участвовать в дипломатических усилиях, предпринимаемых для снижения напряжения. Глава МИД Украины предложил Гутеррешу использовать для деэскалации механизм «хороших услуг генерального секретаря ООН» (визиты, встречи с представителями сторон конфликта, консультации по деэскалации и т. п.). Подобный механизм предусмотрен статьёй 99 Устава ООН, согласно которой генсек имеет право доводить до сведения Совбеза ООН любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать международному миру и безопасности.

Кулеба обратил внимание генсека ООН на «попытки России манипулировать содержанием Минских договоренностей и продвигать искаженное видение их сущности». По мнению главы МИД Украины, Минские договорённости невозможно выполнить на условиях России, предусматривающих диалог между Украиной и ОРДЛО (Отдельными районами Донецкой и Луганской областей).

Глава МИД Украины подтвердил готовность к политико-дипломатическому урегулированию в нормандском формате.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина запросила о встрече с Российской Федерацией и всеми государствами — участниками Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности.

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