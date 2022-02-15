Сеул, 15 февраля 2022, 10:19 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 411 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты и Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 9355.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 57 177 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 1 465 421.
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