Рим, , 10:20 — REGNUM Кризис, возникший вокруг Украины, можно преодолеть только через диалог. Об этом заявил председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Он отметил, что Франция, которой руководит президент Эммануэль Макрон, а также Италия с премьер-министром Марио Драги — это страны, активно вовлечённые в процесс. Так, Драги разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, в том числе недавно.

«Проблема с Украиной может быть решена только посредством постоянного диалога, в который пока вовлечены отдельные страны», — сказал Фраттини в интервью РИА Новости.

По его словам, «страны доброй воли» Франция, Италия и Германия прекрасно понимают важность диалога. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Уэнди Шерман пока похожи на переговорщиков, которые предпочитают «диалог принудительным действиям». Недавнее заседание Совета Россия — НАТО — очень важный сигнал, так как между Россией и альянсом должен возобновиться диалог.

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