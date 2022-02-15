Рим, , 09:12 — REGNUM В нормализации отношений между Россией и западными странами играет свою роль Италия. Об этом 15 февраля заявил председатель итальянского государственного совета Франко Фраттини.

Франко Фраттини Chatham House

«Италия уже сейчас играет роль в нормализации отношений. Прежде всего, (итальянский — ред.) премьер-министр Марио Драги четко заявил, что с Россией мы хотим продолжать диалог — стратегический диалог по ряду вопросов, таких как терроризм, сотрудничество по некоторым экономическим проблемам, стабилизация Ближнего Востока, Средиземноморье, Ливия», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Фраттини указал на то, что Италия акцентирует внимание на том, что Западу необходимо продолжать диалог с Россией и в отношениях с другими странами, и в рамках Европейского союза.

«Полагаю, такую роль мы будем играть и впредь», — добавил председатель государственного совета Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини заявил, что российский президент Владимир Путин был прав, когда призвал преодолеть однополярность мира в ходе Мюнхенской