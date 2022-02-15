Берлин, , 10:10 — REGNUM Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может выступить посредником в урегулировании украинского кризиса, полагает сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге (германском парламенте) Дитмар Барч. Об этом он заявил в интервью медиагруппе «Функе», опубликованном 15 февраля.

Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

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По его словам, правительство канцлера Олафа Шольца не играет посреднической роли, которая была у Меркель. Германскому правительству следовало бы обсудить возможную роль Меркель и вместе с Францией предложить такой вариант России и Украине.

«У неё есть авторитет у обеих сторон конфликта, необходимый для того, чтобы успокоить ситуацию», — сказал Барч.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия — одна из стран-участниц так называемого нормандского формата, созданного для урегулирования конфликта на Украине. В 2015 году Меркель и Франсуа Олланд, тогда занимавший пост президента Франции, выступили посредниками на переговорах с Россией и Украиной. Лидеры четырёх стран согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений — основы для разрешения конфликта на Украине.

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