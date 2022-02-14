Берлин, 14 февраля 2022, 14:31 — REGNUM Власти Германии могли бы поддержать Украину за счет поставок бронированных транспортных средств, заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
По ее словам, этот транспорт мог бы использоваться в том числе для перевозки раненых.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны не делают ничего интеллектуального или практического для того, чтобы разрешить кризис в ситуации вокруг Украины.
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