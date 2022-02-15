Москва, 15 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Россия будет везде защищать своих граждан и в том числе — в Донбассе. Об этом 15 февраля заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью британской газете Guardian.

Mil.ru Владимир Чижов

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"Вам не следует удивляться, если мы нанесем ответный удар… если они (украинцы. — Прим. ред.) начнут нагло убивать граждан России где-либо — на Донбассе или еще где», — сказал он.

Также Чижов уточнил, что российская сторона не намерена вторгаться на Украину, если ее на это не спровоцируют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в случае, если Украина нападет на Россию, на это последует ответ российской стороны.