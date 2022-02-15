Токио, , 09:41 — REGNUM Ситуация вокруг Украины должна разрешиться дипломатическим путём, именно за такой вариант урегулирования кризиса выступает Токио. Об этом на пресс-конференции 15 февраля заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

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При этом глава внешнеполитического ведомства не исключил, что в случае эскалации ситуации власти страны могут применить санкции против России.

«Мы поддерживаем все действия, направленные на дипломатическое разрешение конфликта. Однако правительство Японии не исключает и более решительных действий, включая санкции в отношении России в случае её вторжения на Украину», — подчеркнул японский министр.

При этом он отказался «конкретно говорить о возможном содержании этих мер», отметив, что в такой ситуации японское правительство в отношении ситуации вокруг Украины действует в тесном сотрудничестве с США, а «в координации с G7 и международным сообществом».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры финансов G7 в совместном заявлении отметили, что в случае вторжения России на Украину страны Группы семи (Германия, Италия, Канада, США, Франция, Великобритания и Япония) готовы ввести санкции против Москвы, которые серьёзно ударят по российской экономике.

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Как заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, на данный момент японским правительством заявлены санкции в отношении финансового, энергетического и оборонного сектора России. по его словам, различные варианты санкций рассматриваются в зависимости от степени эскалации на Украине.