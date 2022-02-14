Токио, , 15:31 — REGNUM Санкции против России, которые Япония может ввести в случае вторжения на Украину, будут согласовываться с западными партнёрами. Об этом 14 февраля на встрече с руководством правящей Либерально-демократической партии заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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Как сообщает газета Nikkei, японское правительство Японии начало полномасштабные переговоры о возможных санкциях в случае вторжения России в Украину.

«Мы скоординируем действия с Соединёнными Штатами и крупнейшими европейскими странами в случае введения санкций против России», — подчеркнул глава правительства.

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Всё будет зависеть от действий союзников по «Большой семёрке» (G7), добавил Кисида. По его словам, на данный момент правительством заявлены санкции в отношении финансового, энергетического и оборонного сектора. Различные варианты санкций рассматриваются в зависимости от степени эскалации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры финансов G7 в совместном заявлении отметили, что в случае вторжения России на Украину страны Группы семи (Германия, Италия, Канада, США, Франция, Великобритания и Япония) готовы ввести санкции против Москвы, которые серьёзно ударят по российской экономике. Также указано, что «любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым, скоординированным и решительным ответом».

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