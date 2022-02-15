Москва, 15 февраля 2022, 09:25 — REGNUM Обращение президента Украины Владимира Зеленского к государственным служащим и олигархам с призывом вернуться показало, что враг страны — не Россия, а украинская «элита». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что «враг Украины — её «элита». Кроме того, добавила Захарова, после того как Зеленский заявил, что в «объявленную американцами дату «нападения» на Украине пройдут масштабные «имиджевые мероприятия», стало вообще всё понятно».
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Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Зеленский заявил, что уехавшие за рубеж представители бизнеса и депутаты некоторых партий должны вернуться на Украину в течение суток.
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