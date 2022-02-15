Москва, , 09:25 — REGNUM Обращение президента Украины Владимира Зеленского к государственным служащим и олигархам с призывом вернуться показало, что враг страны — не Россия, а украинская «элита». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После того как президент Украины обратился с просьбой к государственным служащим, олигархам и депутатам, покинувшим страну из-за страха войны и нежелания защищать свою родину, вернуться, стало понятно, что враг этого государства — не Россия», — написала она в телеграм-канале.

Она добавила, что «враг Украины — её «элита». Кроме того, добавила Захарова, после того как Зеленский заявил, что в «объявленную американцами дату «нападения» на Украине пройдут масштабные «имиджевые мероприятия», стало вообще всё понятно».

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Зеленский заявил, что уехавшие за рубеж представители бизнеса и депутаты некоторых партий должны вернуться на Украину в течение суток.

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