Киев, 14 февраля 2022, 21:20 — REGNUM Днём единения объявил украинский президент Владимир Зеленский 16 февраля. В своём обращении к согражданам он заявил, что сегодня, 14 февраля, подписал соответствующий указ.
По словам украинского президента, ему не нужна война, при этом он пообещал, что на Украину вернутся Крым и Донбасс. Также он успокоил сограждан, сказав: «У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад».
Читайте ранее в этом сюжете: Джонсон заявил, что мир оказался на краю пропасти