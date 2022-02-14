Киев, , 21:20 — REGNUM Днём единения объявил украинский президент Владимир Зеленский 16 февраля. В своём обращении к согражданам он заявил, что сегодня, 14 февраля, подписал соответствующий указ.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Зеленский «Нам говорят, что 16 февраля станет днём нападения. Мы сделаем его Днём единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-жёлтые ленты и покажем всему миру наше единство».

По словам украинского президента, ему не нужна война, при этом он пообещал, что на Украину вернутся Крым и Донбасс. Также он успокоил сограждан, сказав: «У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад».

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