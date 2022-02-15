Рим, 15 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. У всех участников «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция и Украина) должно быть больше политической воли, а сам указанный формат нужно укрепить. Об этом 15 февраля заявил председатель итальянского государственного совета Франко Фраттини.

Sebastian Gabsch Франко Фраттини

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«Нормандский формат» — это форум, который необходимо укрепить политически. То есть все, кто в него входят, должны иметь больше политической воли, потому что в противном случае все закончится тем, что (президент РФ Владимир) Путин лично увидится с (американским лидером Джо) Байденом, затем с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном, потом, возможно, с (премьер-министром Италии Марио) Драги», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Фраттини указал, что, по его мнению, группа стран «нормандского формата» должна быть более сильной политической структурой и отметил, что считает, что на данный момент «нормандская четверка» частично потеряла тот импульс, который у нее был вначале.

«Хорошо, что сейчас Путин видится с Байденом, Макроном, Драги или с кем-то еще. Однако для диалога нужна более мощная структура», — добавил председатель государственного совета Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини заявил, что в нормализации отношений между Россией и западными странами играет свою роль Италия.