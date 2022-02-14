Москва, 14 февраля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Расширение Североатлантического альянса на восток является очень опасным. Об этом 14 февраля на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Глава государства подчеркнул, что такие шаги со стороны НАТО являются не только опасными, но и бесконечными. Причем, по его словам, расширение альянса происходит за счёт бывший советских республик.

«Теперь уже и за счёт бывших республик Советского союза, включая и Украину», — уточнил российский лидер.

Как сообщало иа, ранее президент России Владимир Путин заявил, что наращивание группировки США и НАТО непосредственно у российских границ, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, вызывает серьёзную озабоченность.

Читайте также: Лавров: позитивной реакции США на вопрос о нерасширении НАТО нет

Глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что на главный вопрос безопасности России — о нерасширении НАТО на восток — США позитивно не ответили.

Ранее по теме: РФ обеспокоена 175 тыс. американских солдат за пределами США — Полянский