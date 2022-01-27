Москва, , 13:42 — REGNUM На главный вопрос безопасности России — о нерасширении НАТО на восток — США позитивно не ответили. Об этом сегодня, 27 января, заявил глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он пояснил, что главным вопросом является чёткая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток, а также размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории России.

«Но по самому главному вопросу в документе, представленном США 26 января в МИД России, позитивной реакции нет», — подчеркнул Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дальнейшее продвижение Североатлантического альянса на восток будет затрагивать коренные интересы безопасности России, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

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