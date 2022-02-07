7 февраля 2022 | Время чтения 6 мин

Анатолий Кошкин, , 13:49 — REGNUM Японское издание Yahoo News Japan сообщило о том, что во время переговоров лидеров США и Японии 21 января президент Джозеф Байден требовал от премьер-министра Фумио Кисиды ввести санкции против России.

Кисида Фумио. Премьер-министр Японии Иван Шилов © ИА REGNUM

Администрация США настоятельно призвала Японию «рассмотреть вопрос об антироссийских экономических санкциях из-за растущей напряженности вокруг Украины в связи с подготовкой России к военному вторжению». Согласно американским и японским дипломатическим источникам, на встрече на высшем уровне между Японией и США американская сторона подробно разъяснила японскому премьеру вопрос об экономических санкциях на тот случай, если Россия вторгнется на Украину. И потребовала от Японии, чтобы она также «подравняла шаг», то есть взяла на себя соответствующие обязательства ввести антироссийские санкции.

Бесцеремонное обращение Вашингтона с Токио, как со своим вассалом, обязанным выполнять приказы, возмутило японцев, которые, хотя и под никами, но высказали все, что накипело.

Ниже приводятся комментарии японских читателей в переводе ИноСМИ:

uni: «Нужно воздержаться от санкций против России. В них нет смысла. Россия хочет просто защититься от расширения НАТО на восток, хотя бы и Украиной.

Накладывать экономические санкции на Россию бессмысленно. Санкции Россию не пугают так, как потеря Украины.

Даже этого не понимают!».

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

pzn: «Мы превратились всего лишь в «длинную руку» Америки. Мир запутался. Вот почему я не люблю Америку.

Я думаю, что отношения между Японией и Россией не улучшатся, если в них будут постоянно вмешиваться Соединенные Штаты».

n86: «У России, как и у Китая, свои тесные отношения с Японией, поэтому санкции на нее лучше не накладывать. Нельзя просто слушать то, что говорит Америка. Россия ненавидит Соединенные Штаты, поэтому вопрос о северных территориях может быть скорее решен, если Япония будет постепенно разрывать связи с Соединенными Штатами».

sit: «(Премьер) Кисида не собирается возвращать нам северные территории и не решается ввести санкции против России. Он просто завернулся в футон (японское одеяло — прим. ИноСМИ) и ждет, пока пройдет гроза».

typ: «Америка дежурно выдвигает требования к Японии (по антироссийским санкциям). Но, видимо, с таким премьером, как Кисида, она не очень надеется на успех».

wks: «Не «зацикливаясь» на России, Япония должна действовать, правильно уловив тенденции в действиях всех европейских стран. Это не та проблема, в которой нам следует проявлять инициативу».

urazimiru: «Что? И нарваться на жесткую реакцию Китая? Не так ли?

Если мы не можем получить от выполнения таких требований выгоду, то выполнять их — большая ошибка.

Хорошее свойство есть у (премьера) Кисиды — умение слушать других и игнорировать их слова.

Если вы не хотите, чтобы Япония вела себя как Кобаякава Хидэаки (Кобаякава Хидэаки по прозвищу Кинго — хитрый и беспринципный японский военачальник 16-го века, легко менявший сюзеренов и умерший в 25-летнем возрасте — прим. ИноСМИ), думайте, прежде всего, о выгоде страны!».

Кобаякава Хидэаки

aqa: «Это сильно похоже на приказ! Принять решение об осуждении России и сказать санкциям «Хай, хай!» (Да, да).

Но господин (премьер) Кисида! Ведь Япония — это не автономный район Китая и США, не так ли?!

Все это в действительности очень прискорбно».

lef: «Америка привыкла командовать в отношении санкций против России и Китая. А почему она не скомандует принять такие санкции, например, Израилю? Потому что существует палестинская проблема? Пусть-ка Америка лучше скомандует насчет санкций не нам, а Израилю!».

nak: «Самая хорошая для нас позиция — это нейтралитет».

kukik: «Причина украинской проблемы кроется в расширении НАТО на восток, то есть в агрессии США. Украина является последней буферной (зоной) перед НАТО для России, и если она потеряет эту последнюю зону смягчения, российские войска столкнутся напрямую с войсками НАТО под водительством США. Для России враг приближается прямо к крыльцу дома, и другого выхода, кроме как сражаться, у нее нет.

Этот вопрос имеет мало общего с Японией. Но если Япония последует указаниям США и введет санкции против России, напряженность вокруг Японии сразу возрастет. Географически Япония зажата между Россией и Китаем. Япония следует приказам США и продолжает в одностороннем порядке провоцировать Китай и Россию. Это очень опасно.

Понятно, что США жертвуют Японией ради собственной выгоды. К сожалению, японские политики ставят собственные интересы выше национальных. Кроме того, из-за невежественных правых фанфар Япония в конечном итоге превращается в американские «отбросы».

cra: «Это не имеет никакого отношения к Японии. Зачем сворачивать себе шею?

В этом сражении правых нет. СМИ все освещают только по информации из Соединенных Штатов. Японцам сильно промыли мозги.

Если честно, я не люблю и Россию, и Китай. Но на этот раз это не имеет ничего общего с интересами Японии».

poo: «Сегодня к тому, что говорит «дядюшка» Байден, прислушивается только глупый премьер-министр Японии. Просто разочаровывает то жалкое положение, в котором оказалась наша нация — Япония».

kar: «Ты же не предашь нас, Япония? Так каждый раз заставляет нам «клясться на кресте» госпожа Америка (Америка-сан). Поскольку Япония с Россией особо не торгует, то и от наших санкций против нее толку будет немного. Может, нам подать денег на войну?»

****: «Да-да, в прошлом в Америке был такой заместитель госсекретаря Армитедж, который выжал из Японии на войну на Ближнем Востоке «отступного» под видом необходимости «демонстрации флага» (show the flag) в размере 1 триллиона иен (13 миллиардов долларов)».

Солдаты Японии и США на военных учениях Nationalguard.mil

ari: «Как бы там ни было, но создается такое впечатление, что Соединенным Штатам прямо не терпится, чтобы Россия как можно быстрее начала бы вторжение (на Украину)!».

eri: «Вот если бы эти санкции помогли нам вернуть все четыре северных острова, тогда это было бы дело!».

han: «Санкции сначала нужно вводить против Китая, а не против России!».

mi: «А может быть, наоборот? Если не будем вводить санкции против России, то у нас появится шанс вернуть северные острова?».

bir: «Кисида! Даже если Байден тебе не говорит, делай!

Ведь отверстие в заднице маленькое (так в Японии вульгарно называют недалеких, ограниченных, робких людей — А. К.)».

mzs: «Америка! Не втягивай Японию в беду!».

uts: «Сначала подумайте, какими поставщиками Япония может заменить тот СПГ, который она получает и будет получать из России?».