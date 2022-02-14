Берлин, 14 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Власти Германии считают актуальным нормандский формат урегулирования ситуации в Донбассе, заявила 14 февраля официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн.

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«Да, он очень даже живой», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг заявил, что ключом к решению разногласий между НАТО и РФ дипломатическим путем является полная реализация минских соглашений.

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