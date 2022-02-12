Берлин, , 08:55 — REGNUM Ключом к решению разногласий между НАТО и РФ дипломатическим путем является полная реализация минских соглашений, заявил экс-министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

По его мнению, минские соглашения должны выполняться как со стороны РФ, так и со стороны Украины, при этом он подчеркнул решающую роль «нормандского формата». Помимо этого Юнг добавил, что НАТО является исключительно оборонительным, а не атакующим союзом ‑ и стороны смогут прийти к разумному решению, которое позволит России не чувствовать угрозу.

Ранее по итогам переговоров в «нормандском» формате в Берлине замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал условие прогресса в минском переговорном процессе. Он отметил, что движение вперед достижимо при единой позиции всех участников — РФ, ФРГ, Франции, Украины. И все значимые вопросы, как отметил он, должны решаться в минском переговорном процессе, в Трехсторонней контактной группе — при участии Украины и Донбасса.