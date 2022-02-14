Москва, 14 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России не исключают провокаций в отношении Донбасса со стороны «автономных акторов». Об этом 14 февраля заявил директор департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрий Горлач.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Конечно, провокации не исключены. Особенно со стороны автономных акторов, как сейчас можно называть, на Украине», — сказал он журналистам.

По его словам, вокруг ситуации на Украине много спекуляций и нагнетания напряжённости со стороны западных стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, российских граждан — мужчин призывного возраста не пустят на Украину по меньшей мере до окончания военных манёвров Вооружённых сил (ВС) РФ вблизи границы.

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