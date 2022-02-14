Киев, , 14:42 — REGNUM Российских граждан — мужчин призывного возраста не пустят на Украину по меньшей мере до окончания военных манёвров Вооружённых сил (ВС) РФ вблизи границы. Об этом главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов написал 14 февраля в соцсети Facebook.

ВС РФ Mil.ru

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По его словам, ограничение действует неофициально, его срок не определён. Такое решение принято, чтобы «избежать провокационных инцидентов».

«Украина закрыла 10 февраля въезд для всех мужчин — граждан РФ призывного возраста», — указал в сообщении Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецкой Народной Республике заявили, что Украина с 20 февраля ограничит выезд военнообязанных граждан мужского пола.

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