Минск, , 14:02 — REGNUM Нынешние белорусско-российские военные учения на белорусской территории у границ с Украиной оправданы. «Мы их должны были проводить сами для того, чтобы определиться, где нам держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит на Украине: этот поток оружия, наши беглые, формирование лагерей, обучение. Оттуда идет приток этих диверсантов, откровенно говоря», — заявил 14 февраля в Минске Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщает пресс-служба белорусского президента Лукашенко принял в своей резиденции Александра Мороза — он представлен как «известный политический и государственный деятель Украины». Ему руководитель постсоветской республики рассказал об исходящих с Украины угрозах, в очередной раз обозвав «беглыми» сограждан, спасшихся от политических репрессий за рубежом.

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Обращаясь к Морозу, Лукашенко сказал: «Я уже смотрю, ваши политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы — это далеко».