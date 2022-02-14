Москва, 14 февраля 2022, 14:01 — REGNUM На Украине идет не менее масштабное перемещение военных, чем в России, причем на линии соприкосновения в Донбассе, заявил 14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Запад ведёт «войну» против Украины. Она проявляется в том числе в призыве ряда государств к своим гражданам покинуть Украину из-за возможного обострения конфликта в стране.
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