Киев, , 08:33 — REGNUM Против Украины началась «война» — её развязали западные страны. Об этом депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович написал в социальной сети Facebook.

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По его словам, действия западных партнёров в отношении Украины равносильны мощнейшим санкциям: призыв к своим гражданам покинуть страну, вывоз дипломатов и уход инвесторов, прекращение авиаперевозок.

Вадим Рабинович «Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад!»

Парламентарий добавил, что экономика Украины «может просто остановиться» уже на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Егор Чернов («Слуга народа») заявил, что США проводят одну из крупнейших в истории информационных спецопераций, раскручивая истерику о намерении России «напасть на Украину».

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