Москва, 14 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. На Украине идет не менее масштабное перемещение военных, чем в России, причем на линии соприкосновения в Донбассе, заявил 14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не менее масштабные перемещения вооруженных сил Украины и различных подразделений различного характера, осуществляется и в приграничной зоне на украинской территории, причем в зоне, которая граничит с территорией самопровозглашенных республик, что, конечно же, приводит к существенному нагнетанию обстановки. Вот и все, что я могу по этой теме сказать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Запад ведёт «войну» против Украины. Она проявляется в том числе в призыве ряда государств к своим гражданам покинуть Украину из-за возможного обострения конфликта в стране.

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