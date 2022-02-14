Берлин, 14 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Германия ожидает от Москвы сигнала о деэскалации. Об этом, направляясь с визитом в Киев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

(сс) Hans Германия

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«От Москвы мы срочно ожидаем сигналов о деэскалации. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьёзные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками», — отметил глава федерального правительства в микроблоге в Twitter.

Он подчеркнул, что мировое сообщество сталкивается «с очень и очень серьезной угрозой миру в Европе».

«Сегодня в Киеве, а завтра в Москве я продолжу наши переговоры по сохранению очень серьёзной ситуации на границе Украины. В Киеве мне важно выразить Украине нашу постоянную солидарность и поддержку», — добавил Шольц.

https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1493134196327567360

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Киеве канцлер Германии Олаф Шольц проведёт переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В центре внимания совместного разговора будут двусторонние отношения, международные вопросы и текущая ситуация с безопасностью.

На следующий день Шольц направится в Москву, где намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны планируют обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ и урегулированием внутриукраинского конфликта.