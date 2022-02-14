Берлин, , 10:20 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля совершит визит на Украину. Планируется, что в Киеве он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе германского канцлера.

Олаф Шольц Michael Lucan

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Перед началом переговоров канцлер ФРГ Шольц возложит венки к могиле Неизвестного солдата и памятнику «Небесной сотни».

«В центре внимания совместного разговора будут двусторонние отношения, международные вопросы и текущая ситуация с безопасностью», — говорится в сообщении.

После разговора запланирована совместная пресс-конференция канцлера ФРГ Шольца и президента Зеленского.

«Визит федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов по безопасности для всей Европы», — подчеркнули в администрации украинского лидера.

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На следующий день, 15 февраля, в Москве Шольц намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По информации пресс-службы Кремля, стороны планируют «обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации и урегулированием внутриукраинского конфликта».

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве намерен «лучше понять обеспокоенности и цели России». При этом отмечалось, что Германия не ожидает конкретных результатов от этих переговоров.