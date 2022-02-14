Минск, 14 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Западные страны хотят развязать на Украине конфликт, чтобы вести войну чужими руками. Об этом 14 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с украинским государственным деятелем Александром Морозом, его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Я уже смотрю, ваши политики начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы — это далеко», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что в случае, если бы Россия готовила «вторжение» на Украину, СМИ, которые артподготовкой современной войны, вели бы себя совершенно иначе.

«И как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из Америки опять идет сигнал, и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война», — добавил президент республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии проводят понятную политику в двусторонних отношениях с Украиной и непричастны к обострению таковых между двумя странами.