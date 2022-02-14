Минск, , 12:10 — REGNUM Власти Белоруссии проводят понятную политику в двусторонних отношениях с Украиной и непричастны к обострению между двумя странами. Об этом 14 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с украинским государственным деятелем Александром Морозом, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Лукашенко, в настоящее время нет смысла анализировать то, кто виноват в обострении отношений двух стран.

«Но еще раз хочу публично сказать вам, что мы к обострению наших отношений практически не имеем никакого отношения. Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа», — сказал он.

При этом белорусский президент указал на то, что он и в данный момент продолжает придерживаться такой политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские и белорусские экипажи истребителей Су-30СМ в рамках учений «Союзная решимость — 2022» отработали совместное патрулирование границы Союзного государства.