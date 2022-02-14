Минск, 14 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться в ближайшее время. Об этом сам Лукашенко рассказал на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщает 14 февраля БелТА.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

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По словам белорусского лидера, сегодня многие «гвалтом кричат» о том, когда же страну покинут российские войска. Однако это исключительно дело двух стран и их лидеров.

«Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооружённые силы Российской Федерации», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Белоруссии стартовали совместные с Россией военные учения «Союзная решимость». Они проводятся с целью проверки сил реагирования Союзного государства.

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