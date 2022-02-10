Москва, , 16:11 — REGNUM Военные учения, в которых участвует Россия, всегда завершаются тем, что войска возвращаются в места постоянной дислокации («в казармы»), чего не скажешь о натовцах, сообщил 10 февраля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

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По итогам переговоров с британским коллегой Элизабет Трасс, глава МИД РФ отметил, что вопрос российско-белорусских военных учений стал одной из тем встречи. Судя по транслируемой британским дипломатом позиции, «российские войска на российской территории — это главная озабоченность Лондона».

Сравнивая подход Москвы и НАТО, начиная с того, что российские учения проходят на своей территории или на территории Союзного государства, Лавров сказал, что «те войска, которые далеко за пределами территории и Великобритании, и США, и Канады направляются в страны Балтии, в страны, которые находятся на берегу Чёрного моря, — эти войска и вооружения, как правило, никогда не возвращаются домой».

Глава МИД РФ также отметил, что, как дала понять Трасс, «лозунг деэскалации является объединяющим фактором для всего западного сообщества».

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