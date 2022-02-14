Рим, 14 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Вероятный визит главы итальянского МИД Луиджи Ди Майо в Россию и на Украину прорабатывается, сообщили 14 февраля дипломатические источники во внешнеполитическом ведомстве Италии.

Democracy International Луиджи Ди Майо

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«Вопрос прорабатывается», — ответили источники ТАСС на соответствующий вопрос.

Таким образом в МИД Италии подтвердили сообщение газеты La Stampa о том, что на этой неделе Ди Майо может совершить визит в Россию и на Украину в связи с обстановкой вокруг Украины. Ранее министр иностранных дел Италии подчеркивал, что Рим призывает к дипломатическому урегулированию кризиса на Украине и диалогу с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Ди Майо созвал специальное заседание кризисного центра итальянского МИД, чтобы оценить ситуацию вокруг Украины.

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