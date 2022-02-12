Рим, , 17:02 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо инициировал специальное заседание кризисного центра МИД страны для оценки ситуации на Украине, сообщает агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Источники не уточнили, будет ли на заседании решаться вопрос о возможном частичном отзыве дипломатов Италии из Киева.

Напомним, ранее Politico сообщило, что президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» РФ на Украину. Данную дату он назвал в ходе переговоров с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО.

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