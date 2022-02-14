Москва, 14 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Плюсом в работе с действующей администрацией Соединенных Штатов можно назвать наличие определенных каналов для диалога, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Здесь, наверное, можно в позитив записать то, что как бы ни было тяжело в других направлениях, но все-таки есть определенные каналы для диалога. В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям. Это — плюс», — сказал Песков.

Он добавил, что «буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле, как таковых контактов не было».

«Но в остальном, к сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Российской Федерации нет дефицита возможностей для высказывания своей позиции иностранным партнерам.

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