Москва, , 11:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Российской Федерации нет дефицита возможностей для высказывания своей позиции иностранным партнерам. Об этом Песков сказал сегодня, 13 февраля, в интервью РИА Новости.

Песков Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Пескова, Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и страны Европы, однако насильно мил не будешь. По этой причине Москва будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где есть взаимность.

При этом Песков подчеркивает, что у России нет дефицита возможностей для высказывания своей позициииностранным государствам.

«ВРоссиинет дефицита для высказывания своей позиции и, по крайней мере, любое выступление в любом формате президента Путина сразу собирает на себе интерес абсолютно всех в мире», — заметил Песков.

Из этого можно сделать вывод, что никакого дефицита в плане донесения российской точки зрения до других стран в мире нет, уверен пресс-секретарь президента.