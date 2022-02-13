Берлин, , 15:49 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве намерен «лучше понять обеспокоенности и цели России», передает Reuters.

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«Германия не ожидает конкретных результатов от переговоров Шольца и Путина, но важно лучше понять обеспокоенности и цели РФ», — отмечается в сообщении.

В Москве канцлер намерен «дать ясно понять», что Запад един в своей позиции, и любая агрессия повлечет «существенные санкции» против РФ.

14 февраля Шольц посетит с визитом Киев, ожидается, что стороны обсудят ситуацию вокруг Украины. Визит Шольца в Москву состоится 15 февраля.