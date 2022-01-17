Москва, , 14:01 — REGNUM Конфликт между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может наложиться на обострение социально-политического кризиса на Украине, что вызывает обеспокоенность Германии. Об этом 17 января заявил профессор кафедры мировой политики и международных отношений РГГУ Владимир Пряхин на телеканале «Россия 24».

Бедность на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цены растут на газ, безработица тоже растёт, население за эти годы независимости сократилось на 10 млн… потому что эта обстановка, которая создана, всё более и более нетерпима. Если тогда начнутся новые беспорядки, независимо от того, под какими лозунгами — за Порошенко, против Порошенко, — вот тогда у Запада не остаётся другого выбора кроме как вмешаться в эти события», — заявил Пряхин.

«Не случайно новый канцлер Германии Шольц нашёл необходимым в своём новогоднем приветствии нации заговорить о том, что Германия поддерживает Украину», — указал он.