Лондон, , 09:05 — REGNUM На границе Украины — кризис, но возможности для деэскалации ещё есть. Их намерен обсудить с европейскими союзниками премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говорится в заявлении, распространённом его канцелярией.

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По мнению главы британского правительства, кризис на границе Украины достиг критической отметки — на это указывает информация, которой располагает Лондон. Россия намерена «в любой момент осуществить вторжение на Украину», а это обернётся для обеих стран катастрофическими последствиями.

«Всё ещё открыто окно возможности для деэскалации и дипломатии, и премьер-министр будет предпринимать неустанные усилия вместе с нашими союзниками, добиваясь от России того, чтобы она отступила от края пропасти», — говорится в заявлении.

В канцелярии Джонсона также отметили, что британская сторона обсудит с союзниками по НАТО возможность дополнительной поддержки для украинской экономики, а также помощи для укрепления обороны Украины. Ожидается, что в конце недели Джонсон посетит Европу, однако не уточняется, какую именно страну.

Как сообщало ИА REGNUM, в западных странах и на Украине продолжают звучать утверждения о том, что Россия якобы запланировала вторжение на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что таким образом только нагнетается напряжённость, тогда как РФ никому не угрожает.

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