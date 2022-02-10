Москва, , 14:05 — REGNUM Великобритания предпримет меры по укреплению потенциала НАТО в Европе. Об этом 10 февраля заявил глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД РФ и Великобритании.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В ответ на действия России и угрожающее поведение России на границе с Украиной, Великобритания совместно с союзниками по НАТО предпринимает шаги по укреплению обороны. Эти шаги носят исключительно оборонительный характер. НАТО — это оборонительный альянс. И это правильный подход», — заявила Трасс.

Лондонская газета Times опубликовала 7 февраля колонку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о планах Великобритании по военной эскалации в Восточной Европе и на Украине в ответ на предполагаемую угрозу со стороны России.

В качестве неотложных мер перечислялись отправка 350 королевских морских пехотинцев в Польшу, а также планы развёртывания самолетов в Румынии и Болгарии и отправки военных кораблей в Черное море.