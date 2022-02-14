Москва, 14 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Эффективность переговоров по разоруженческой тематике находится под вопросом, они будут многолетними и тяжёлыми, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В плане разоруженческой тематики… нас ждут многолетние тяжёлые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что во внешнеполитические документы России вносятся коррективы, соответствующие текущей повестке дня.

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