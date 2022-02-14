Москва, , 06:21 — REGNUM В российские внешнеполитические документы вносятся коррективы, соответствующие текущей повестке дня. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться», — сказал Песков.

По его словам, соответствующая концепция была изменена с учетом того, что происходит в мире на сегодняшний день: «В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны».