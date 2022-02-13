Донецк, 13 февраля 2022, 22:47 — REGNUM Власти Украины продолжают наращивать силы и технику в Донбассе, заявил 13 февраля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин считает, что взрыв в километре от линии соприкосновения в Донбассе мог быть провокацией, которую снимали журналисты.
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