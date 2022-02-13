Донецк, , 08:12 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин считает, что взрыв в километре от линии соприкосновения в Донбассе мог быть провокацией, которую снимали журналисты. Об этом он заявил в эфире канала «Соловьев Live».

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«Взрыв был, … был слышен в некоторых районах Донецка. Не исключаем, что это, возможно, провокация, которая снималась журналистами», — отметил он, добавив, что взрыв прогремел вблизи н.п. Опытное — в 1,5 км от линии соприкосновения на подконтрольной Киеву территории.

Из-за тумана ополченцы не смогли выяснить, что именно взорвалось.

Сообщения о взрыве в Донецке стали поступать 12 февраля. Взрывная волна ощущалась по всему городу. Информация была подтверждена источниками Telegram-канала WarGonzo. Указывалось, что инцидент мог произойти на украинской территории.