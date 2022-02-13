Рига, , 21:12 — REGNUM Семьи сотрудников посольства Латвии на Украине покинули территорию страны, заявил латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Члены семей сотрудников посольства Латвии на Украине уехали с Украины», — написал он в Twitter.

Вместе с тем он добавил, что посольство Латвии в Киеве продолжает работу.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки число рекомендовавших своим гражданам покинуть Украину стран резко выросло. Такие рекомендации выдали 35 государств.

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