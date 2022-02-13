Киев, , 09:45 — REGNUM За минувшие сутки число рекомендовавших своим гражданам покинуть Украину стран резко выросло. Такие рекомендации выдали 35 государств, передает «Пул №3».

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Ранее около 20 стран рекомендовали гражданам покинуть территорию Украины из-за опасений военного конфликта. В их число вошли Великобритания, Австралия, Израиль, Латвия, Новая Зеландия, Греция, Канада, Нидерланды, США, Норвегия, Финляндия, Черногория, Южная Корея, Эстония, Бельгия, Япония, Литва, Германия.

За минувшую ночь к данному списку присоединились Ирак, Кувейт, Испания, Италия, Швеция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Словения, Марокко, Палестина, Люксембург, Северная Македония, Багамы, Болгария, Албания, Кипр, Бахрейн.

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет закрывать диппредставительства на Украине.