Лондон, 13 февраля 2022, 16:28 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отменил отпуск в связи с развитием ситуации у границ Украины. Об этом он написал в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки число рекомендовавших своим гражданам покинуть Украину стран резко выросло. Такие рекомендации выдали 35 государств.
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