Лондон, 13 февраля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отменил отпуск в связи с развитием ситуации у границ Украины. Об этом он написал в Twitter.

Richard Townshend Бен Уоллес

«В связи с тем, что я прилетел из Москвы только рано утром в субботу, и опасениями по поводу ухудшения ситуации на Украине я отменил планы провести за рубежом длинные выходные вместе с семьей и возвращаюсь», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки число рекомендовавших своим гражданам покинуть Украину стран резко выросло. Такие рекомендации выдали 35 государств.

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