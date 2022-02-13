Варшава, 13 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Польше власти ряда регионов готовятся к возможному наплыву беженцев с территории Украины. Об этом заявил 13 февраля глава МВД республики Мариуш Каминьский.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

«Ясно, что в связи с ситуацией на Украине мы готовимся к разным сценариям. Один из них — действия воевод (глав регионов), связанные с потенциальным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного конфликта могут искать в нашей стране безопасного убежища», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что латвийские учреждения готовятся к возможному наплыву украинских беженцев из-за вероятности военного конфликта.

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