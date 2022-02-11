Рига, , 13:50 — REGNUM Латвийские учреждения готовятся к возможному наплыву украинских беженцев из-за вероятности военного конфликта, заявил 11 февраля глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс местному телеканалу TV3.

На границе Латвии Gpk.gov.by

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Он отметил, что Украина не граничит с Латвией, но граничит с Польшей и рядом других стран ЕС, а также с Белоруссией. Поток беженцев может идти через белорусскую территорию.

«Я сейчас не хочу называть цифры, но хочу сказать, что этот вариант готовится на случай действительно самого плохого сценария», — сказал Ринкевичс.

Для Латвии это будет, скорее всего, вторичная миграция. Спрогнозировать количество беженцев сейчас нельзя, добавил министр. Он отметил, что пока ещё не время плохих сценариев, остаётся надежда на дипломатию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Латвии утвердил продление режима чрезвычайного положения в районах, прилегающих к Белоруссии. Латвийские власти считают, что на границе сохраняются и напряженность, и угроза её массового нарушения.

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