Москва, 12 февраля 2022, 22:46 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным упомянул возможные санкции против Москвы на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом 12 февраля заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что власти Соединенных Штатов запросили разговор с президентом России Владимиром Путиным, ссылаясь на катастрофический сценарий с Украиной.
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