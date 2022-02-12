Москва, , 22:46 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным упомянул возможные санкции против Москвы на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом 12 февраля заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков Kremlin.ru

«Байден ожидаемо в контексте напряжённой ситуации вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, но при этом не на этом именно вопросе делался акцент», — сказал Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что власти Соединенных Штатов запросили разговор с президентом России Владимиром Путиным, ссылаясь на катастрофический сценарий с Украиной.

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