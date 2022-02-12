Москва, 12 февраля 2022, 22:26 — REGNUM Власти Соединенных Штатов запросили разговор с президентом России Владимиром Путиным, ссылаясь на катастрофический сценарий с Украиной. Об этом 12 заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, говоря о телефонных переговорах Путина и президента США Джо Байдена.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудник администрации США на брифинге для журналистов заявил, что состоявшийся 12 февраля разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена и главы России Владимира Путина был профессиональным и содержательным.
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