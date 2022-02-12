Вашингтон, 12 февраля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Министерство обороны США пока не может подтвердить никакие детали инцидента с американской атомной подводной лодкой у Курильской гряды. Об этом 12 февраля заявил ТАСС официальный представитель Пентагона.

David B. Gleason Пентагон

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«Мы (Пентагон) в курсе сообщений в средств массовой информации о предполагаемом морском инциденте в Тихом океане, — сказал он. — Мы в настоящий момент не можем подтвердить детали этих сообщений».

Как передавало ИА REGNUM, 12 февраля в Минобороны России сообщили, что в территориальных водах страны обнаружили подлодку ВМС США типа Virginia.

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